Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера

Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пользователями социальной сети Instagram. Чемпионка сделала первое заявление после ухода от тренера Этери Тутберидзе

Ролик в формате Stories появился на личной странице спортсменки. "Думали баклуши бью, да? А вот нет", — написала она.

instagram.com/jmedvedevaj

Видео Медведева сделала во время тренировки. Судя по всему, чемпионка во всю готовится к выступлениям и работе с новым тренером.

От каких-либо заявлений по поводу смены наставника Медведева, похоже, решила воздержаться. Примечательно, что и Тутберидзе пока не комментировала сложившуюся ситуацию.

Напомним, что слухи об уходе Медведевой от Тутберидзе ходили уже давно. Эту информацию подтвердил директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев

Тренировки чемпионка продолжит с другими наставником центра.

"Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию", — подчеркнул Лайшев.

Позже появилась информация, что новым тренером Медведевой может стать канадский специалист. Эксперт Рафаэл Арутюнян считает, что у юной спортсменки есть все шансы стать первой в его группе.