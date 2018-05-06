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Тарасова: чтобы принять решение об уходе от тренера, Медведевой нужны основания
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Тарасова: чтобы принять решение об уходе от тренера, Медведевой нужны основания 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой спортсменка работала 11 лет.
«Для того чтобы Жене принять такое решение, как она приняла, нужно иметь основания. Она не похожа на того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли её мир», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Информация об уходе Медведевой от Тутберидзе появилась в СМИ 4 мая.
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