Олимпийский чемпион: Медведева может покататься еще два года 

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал спортивные перспективы Евгении Медведевой.
"Время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх — 2018, я уверен в этом.
Через четыре года Жене будет 22, а 15-летние девочки будут исполнять четверные. Каким образом она будет с ними соревноваться?
Ну да, может, она еще прокатается пару лет, но в плане сложности Медведева все равно будет уступать юным фигуристкам", — сказал Костомаров.
Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.