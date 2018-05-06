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Олимпийский чемпион: Медведева может покататься еще два года
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Олимпийский чемпион: Медведева может покататься еще два года 

Газета.Ru 1 час назад
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал спортивные перспективы Евгении Медведевой.
"Время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх — 2018, я уверен в этом.
Через четыре года Жене будет 22, а 15-летние девочки будут исполнять четверные. Каким образом она будет с ними соревноваться?
Ну да, может, она еще прокатается пару лет, но в плане сложности Медведева все равно будет уступать юным фигуристкам", — сказал Костомаров.
Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.
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