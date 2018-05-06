Олимпийский чемпион: Медведева может покататься еще два года

"Время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх — 2018, я уверен в этом.

Через четыре года Жене будет 22, а 15-летние девочки будут исполнять четверные. Каким образом она будет с ними соревноваться?

Ну да, может, она еще прокатается пару лет, но в плане сложности Медведева все равно будет уступать юным фигуристкам", — сказал Костомаров.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.