Эксперт: нельзя сравнивать уход Медведевой с поступком Ягудина, он был поленом 

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему нельзя сравнивать решение Евгении Медведевой расстаться с тренером Этери Тутберидзе с уходом Алексея Ягудина к Татьяне Тарасовой.
"Абсолютный бред. Это несравнимые вещи. Ягудин был у своего предыдущего тренера Алексея Мишина неотесанным поленом, которое умело прыгать. Но в артистическом плане он был очень слаб.
Татьяна Анатольевна сделала из него человека и выпилила из этого полена красивую фигуру.
Здесь совсем другая ситуация. Все-таки Медведева — полноценно раскрывшаяся спортсменка. Не думаю, что канадец Брайан Орсер сможет сделать что-то сверхъестественное и превратить Женю в человека, который завтра будет способен бороться с девчонками Тутберидзе", — сказал Костомаров.
Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.