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Костомаров: смена гражданства не поможет Медведевой улучшить результаты
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Костомаров: смена гражданства не поможет Медведевой улучшить результаты 

Газета.Ru 1 час назад
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал возможную смену гражданства Евгенией Медведевой.
"Медведева может сменить гражданство на канадское или армянское? Я об этом особенно ничего не знаю. Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат", — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.
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