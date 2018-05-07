Костомаров: смена гражданства не поможет Медведевой улучшить результаты

"Медведева может сменить гражданство на канадское или армянское? Я об этом особенно ничего не знаю. Думаю, сейчас очень много прессы вокруг Медведевой, вот и все. Захочет сменить гражданство, сменит. Но в спортивном смысле это никак не поможет и не повлияет на результат", — сказал Костомаров в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.