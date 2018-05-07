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Армяне открестились от Медведевой
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Армяне открестились от Медведевой 

Рамблер 1 час назад
Информация о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать за Армению, является слухами и не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщила глава армянской Федерации фигурного катания Мелания Степанян.
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«Такой вариант даже не обсуждался», — подчеркнула она.
Слухи о смене Медведевой гражданства и тренера появились еще в начале марта. Тогда журнал SNC сообщил, что серебряная медалистка Олимпиады 2018 года намерена уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, а также начать выступать за другую страну. В тот же день Медведева призвала журналистов «успокоиться», назвав новость «выдумкой».
Между тем в начале мая Медведева все же рассталась с Тутберидзе. Тогда же слухи о смене подданства вновь стали циркулировать в средствах массовой информации. По данным некоторых из них, новой «родиной» фигуристки может стать Армения, так как ее отцом является армянский бизнесмен Арман Бабасян.
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