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Армянская федерация фигурного катания назвала условия смены спортивного гражданства Медведевой
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Армянская федерация фигурного катания назвала условия смены спортивного гражданства Медведевой 

Rambler News Service 4 часа назад
Федерация фигурного катания республики Армения назвала условия выступления российской фигуристки Евгении Медведевой за Армению. Представитель организации пояснил RNS, что в данный момент серьезных переговоров о смене гражданства Медведевой нет.
«Нет, пока нет никаких серьезных разговоров. Для начала нужно уточнить, согласна ли Федерация фигурного катания России (разрешить Медведевой поменять спортивное гражданство. — RNS), только потом армянская сторона должна дать свой ответ. Пока такого нет», — сказал RNS представитель Федерации фигурного катания Республики Армения.
Ранее стало известно, что Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ в Пхенчхане, уходит от своего тренера Этери Тутберидзе. Позже СМИ сообщали, что Медведева может поменять спортивное гражданство на армянское.
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