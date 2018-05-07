Армянская федерация фигурного катания назвала условия смены спортивного гражданства Медведевой

Федерация фигурного катания республики Армения назвала условия выступления российской фигуристки Евгении Медведевой за Армению. Представитель организации пояснил RNS, что в данный момент серьезных переговоров о смене гражданства Медведевой нет.

«Нет, пока нет никаких серьезных разговоров. Для начала нужно уточнить, согласна ли Федерация фигурного катания России (разрешить Медведевой поменять спортивное гражданство. — RNS), только потом армянская сторона должна дать свой ответ. Пока такого нет», — сказал RNS представитель Федерации фигурного катания Республики Армения.