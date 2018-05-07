На что Медведева променяет Россию

Уход Медведевой от Тутберидзе превращается в скандал. И теперь уже непонятно, в какой стране россиянка может начать следующий сезон.

Армения не ждёт Медведеву, по крайней мере на словах, так что слухов и домыслов вокруг судьбы нашей прославленной фигуристки всё больше. «Чемпионат» напоминает о главном событии недели, а ещё — о заявке велосипедиста на премию Дарвина, почти наркотической зависимости игрока сборной Ирландии от картофеля и многом другом.

В Армению Медведева не поедет

Сезон в фигурном катании давно завершился, но одна из главных его драм на минувшей неделе получила продолжение. Евгения Медведева, уступившая на Олимпиаде Алине Загитовой, решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе. Причём вопрос стоит не только о смене наставника, но и, возможно, спортивного гражданства. Наиболее вероятным кандидатом на роль нового тренера двукратной чемпионки мира является канадец Брайан Орсер . А вот под каким флагом Евгения будет соревноваться дальше — российским или каким-то другим, непонятно.

Добавила температурки происходящему и сама Тутберидзе, сообщившая, что Женя категорически не желает с ней разговаривать: не отвечает на звонки и СМС.

Учитывая армянские корни спортсменки, общественность предположила, что фигуристка может выступать за эту страну. Но ФФКА отреагировала оперативно: «Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — сказала президент ФФКА Мелания Степанян. Сама Медведева же пока взяла многозначительную паузу, но говорить придётся. Канада? Япония? Или…

Бьорндалена сосватали в Россию

Не так давно все поклонники биатлона горевали о том, что из спорта уходит великий и ужасный Уле-Эйнар Бьорндален . Но мир биатлона без норвежца жить не может. На днях выдающегося чемпиона отправили главным тренером в… сборную России. Сюрприз, не правда ли? Весьма солидное норвежское новостное агентство NTB почему-то решило, что место во главе сборной России, вакантное после ухода Гросса, будет обещано восьмикратному олимпийскому чемпиону из Норвегии. Информация об этом, разумеется, не подтвердилась, да и сам атлет отреагировал однозначно: «Впервые слышу про это». Может быть, норвежские новостники перепутали Россию с Беларусью? У соседей шансов поработать с Бьорндаленом, пожалуй, куда больше.

Норвежец против CAS

В Норвегии на прошлой неделе яркие мнения высказывали не только новостные агентства, но и высокопоставленные спортивные чиновники. Вряд ли вас удивит, что речь снова зашла о России, пусть и косвенно. Дело в том, что исполнительный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сольхейм предложил заменить Спортивный арбитражный суд (CAS) новым судебным органом, больше похожим на гражданский суд. «Суд может стать лучше, соблюдая хотя бы принцип открытых слушаний, которые сделают процесс прозрачным». Хочется верить, что Сольхейм действительно бьётся за улучшение ситуации в спортивном правосудии, а не занимается переделом сфер влияния или пытается очернить CAS, который часто встаёт на сторону России.

Как убивает скорость

Стремление спортсменов к новым рекордам всегда похвально. Но только при условии, что эти достижения не угрожают здоровью самого потенциального рекордсмена, ведь порой подобные попытки могут его и убить. Французский велогонщик Франсуа Жисси был известен своими рекордами скорости, установленными на велосипеде. В 2014 году он на реактивном транспорте, собранном своими руками, достиг сумасшедших 333 километров в час. В течение следующих четырёх лет Жисси готовился к тому, чтобы перешагнуть безумный рубеж в 400 километров в час. Но установить новый рекорд ему было не суждено. Во время одной из тренировок на аэродроме в Мюншузе он потерял управление на скорости около 300 километров в час и упал. Врачи пытались помочь спортсмену, но он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Упала и не очнулась

В Италии на прошлой неделе также случилась трагедия. Во время одного из матчей женского чемпионата по регби погибла 18-летняя спортсменка Ребекка Бралья. В ходе одного из игровых эпизодов девушка, выступавшая в составе команды «Аматори Парма» упала и ударилась затылком о землю. Другие спортсменки заметили, что девушка потеряла сознание и вызвали на поле врачей, а те приняли решение о немедленной госпитализации спортсменки. Девушку с помощью вертолёта доставили в ближайшую больницу и провели операцию, но спасти всё-таки не сумели. Все матчи следующего тура начнутся с минуты молчания в память о погибшей.

Картофельная зависимость

Звёзды спорта порой страдают от всевозможных зависимостей. Одних всенародная любовь и слава вынуждает прикладываться к бутылке, других — прибегать к наркотикам посерьёзнее, а третьи не могут жить без постоянного ощущения адреналина в крови, а потому, например, гоняют на дорогих и быстрых автомобилях. Но слышали ли вы о зависимости от картофеля? Регбист сборной Ирландии Тадга Ферлонга по мнению диетолога клуба «Лейнстер», за который он выступает, страдает от столь необычной проблемы. «У Ферлонга что-то вроде кратофельной зависимости. Он может съесть по шесть-десять штук. Поэтому мне нужно постоянно говорить ему, что он ест слишком много картошки», — рассказал диетолог. Стоит отметить, что 25-летний Ферлонг при росте в 185 сантиметров вести 122 килограмма, так что диетолога ему стоит послушать.