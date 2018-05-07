Тарасова раскритиковала слова Тутберидзе о Медведевой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала Этери Тутберидзе за слова о российской чемпионке Евгение Медведевой после проката на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает "РИА. Новости".

"Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно всё, ни в какую тяжёлую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими… Я таких близких ещё не видела отношений.

Нельзя в такую тяжёлую минуту говорить о том, что Женя — предатель", — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что Тутберидзе является взрослым человеком, а Медведева ей была как дочь.