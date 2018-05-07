Тарасова вступилась за Медведеву

«Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими… Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя — предатель», — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что Тутберидзе является взрослым человеком, а Медведева ей была как дочь. «С дочерью, наверное, надо найти общий язык. Какими бы тяжелыми тренировки ни были, с дочерью надо находить общий язык», — добавила она.