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Тарасова вступилась за Медведеву
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Тарасова вступилась за Медведеву 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала тренера Этери Тутберидзе за то, что та предала огласке слова Евгении Медведевой после проката на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит РИА Новости.
«Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими… Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя — предатель», — заявила Тарасова.
Тренер отметила, что Тутберидзе является взрослым человеком, а Медведева ей была как дочь. «С дочерью, наверное, надо найти общий язык. Какими бы тяжелыми тренировки ни были, с дочерью надо находить общий язык», — добавила она.
Медведева в начале мая прекратила сотрудничество с Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. Тренер рассказала, что фигуристка не выходила с ней на связь. По ее словам, после произвольного проката на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.
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