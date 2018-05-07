Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой

Известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о поведении Евгении Медведевой после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Слова Тутберидзе приводит Первый канал.

Золото на Играх выиграла Алина Загитова — другая ученица Тутберидзе.

"Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»

Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — сказала Тутберидзе.

Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала слухи о том, что за сборную страны может начать выступать Медведева.