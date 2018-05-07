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Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой
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Тутберидзе раскрыла настоящее отношение Медведевой к Загитовой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Известный тренер Этери Тутберидзе рассказала о поведении Евгении Медведевой после того, как российская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. Слова Тутберидзе приводит Первый канал.
Золото на Играх выиграла Алина Загитова — другая ученица Тутберидзе.
"Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?»
Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — сказала Тутберидзе.
Ранее президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян прокомментировала слухи о том, что за сборную страны может начать выступать Медведева.
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