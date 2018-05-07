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Хроника разрыва: Армения не ждет Медведеву
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Хроника разрыва: Армения не ждет Медведеву 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева, ушедшая от тренера Этери Тутберидзе, не будет выступать за сборную Армению. Слух об этом опровергли в Федерации фигурного катания Армении.
Появившаяся в различных средствах массовой информации новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева после ухода от Этери Тутберидзе сменит гражданство и будет выступать за сборную Армении, не подтвердилась.
«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — рассказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян агентству «Р-Спорт».
Основанием для слухов о смене гражданства наверняка является тот факт, что отцом фигуристки является армянский предприниматель Арман Бабасян, а сама спортсменка еще в детском возрасте взяла девичью фамилию бабушки, хотя начинала заниматься фигурным катанием и выступать на соревнованиях еще как Евгения Бабасян.
Еще одной причиной появления слухов о смене сборной является устойчивое мнение, что карьера Медведевой идет к закату, и спортсменка не сможет пробиться в национальную команду России на следующую Олимпиаду в 2022 году.
Напомним, что Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и победительницей двух суперфиналов Гран-при.
Российская фигуристка, которой в этом году исполнится только 19 лет, на протяжении двух предыдущих сезонов безраздельно властвовала в женском фигурном катании, не зная поражений от любых соперниц.
Однако в сезоне-2017/18 ситуация изменилась, когда сама Медведева получила стрессовый перелом ноги во время этапа Гран-при, а во взрослое женское фигурное катание стремительно ворвалась другая ученица Этери Тутберидзе Алина Загитова.
Участие Евгении в Олимпийских играх до последнего времени оставалось под вопросом, однако спортсменка выступила на чемпионате Европы, где, правда, впервые за три года уступила, оставшись второй, в то время как золото завоевала как раз Загитова.
Перед Играми в Пхенчхане эксперты расходились во мнениях, кто из российских девушек будет главным фаворитом, но было очевидно, что они разыграют между собой золото и серебро, если не допустят критичных срывов.
Сначала и Медведева, и Загитова завоевали серебряные медали Игр в составе сборной России в командном турнире, причем каждая выиграла ту дисциплину, в которой участвовала: Медведева победила в короткой программе, Загитова — в произвольной.
В личных соревнованиях все решила сложность программы, которая была выше у исполняющей четверной прыжок Алины. Загитова с перевесом менее чем в два балла выиграла короткую программу, а в произвольной соперницы получили идентичную оценку.
Серебро Игр, очевидно, оказалось для Медведевой слишком болезненным ударом, хотя спортсменка и старалась на публике держаться максимально уверенно и невозмутимо.
Слухи о разрыве спортсменки с Тутберидзе поползли с самого момента возвращения команды с Олимпиады, однако тренер и спортсменка долгое время опровергали эту информацию.
Тем не менее в последние дни стало известно, что разрыв все же состоится, после чего Тутберидзе успела заявить о том, что получила претензию от спортсменки сразу после выступления в Пхенчхане.
«Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», — рассказала тренер на Первом канале.
Как позже рассказала Тутберидзе, Медведева в середине апреля перестала отвечать на ее сообщения.
«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла.
Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание.
Какой-то вызов для меня скорее от Орсера, потому что еще прозвучавшее интервью о том, что Трусова — это краткосрочный феномен, ну какой бы это не было феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: «Молодец, девчонка!». Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов», — заявила Тутберидзе.
По слухам, именно с канадским специалистом Брайаном Орсером продолжит работу Медведева, которая для этого переберется в Страну кленового листа.
В данный момент, помимо Загитовой, у Тутберидзе есть чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и вице-чемпионка Алена Косторная, которые в ближайшее время станут конкурентками российских прим и на взрослом уровне.
Каждая из них исполняет несколько четверных прыжков в своих программах, а в группе тренера подрастают и другие девочки со сложнейшими прокатами, в перспективе способные затмить предшественниц.
Сообщается, что 7 мая Этери Тутберидзе и Алина Загитова присутствуют в Кремлевском дворце на инаугурации президента России Владимира Путина, в то время как Медведева там отсутствует.
Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».
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