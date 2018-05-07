Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву

Ранее об уходе Медведевой от своего тренера ТАСС сообщил директор Центра спорта и образования "Самбо-70", на базе которого Тутберидзе работает с фигуристками, Ренат Лайшев . По данным телеканала "Матч ТВ", одним из вероятных кандидатов на роль нового тренера Медведевой является 56-летний Орсер.

"К этому надо отнестись адекватно, нормально, значит, спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера, — сказал Плющенко. — Не исключаю, что может получиться очень хороший результат".

По оценке Плющенко, "Женя [Медведева] настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие".

Плющенко назвал Орсера "хорошим тренером". "Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса ", — отметил он, уточнив при этом, что Ханю и Фернандес к моменту прихода к Орсеру были "готовыми спортсменами".

На взгляд Плющенко, "конкуренция в российской женской сборной по фигурному катанию стопроцентно продолжится".