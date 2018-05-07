Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву 

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе нормальным явлением в карьере спортсмена и не исключает хороших результатов в результате сотрудничества фигуристки с канадским наставником Брайаном Орсером. Об этом Плющенко сказал ТАСС.
Ранее об уходе Медведевой от своего тренера ТАСС сообщил директор Центра спорта и образования "Самбо-70", на базе которого Тутберидзе работает с фигуристками, Ренат Лайшев. По данным телеканала "Матч ТВ", одним из вероятных кандидатов на роль нового тренера Медведевой является 56-летний Орсер.
"К этому надо отнестись адекватно, нормально, значит, спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера, — сказал Плющенко. — Не исключаю, что может получиться очень хороший результат".
По оценке Плющенко, "Женя [Медведева] настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие".
Плющенко назвал Орсера "хорошим тренером". "Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса", — отметил он, уточнив при этом, что Ханю и Фернандес к моменту прихода к Орсеру были "готовыми спортсменами".
На взгляд Плющенко, "конкуренция в российской женской сборной по фигурному катанию стопроцентно продолжится".
"У нас сейчас такие талантливые девчонки, там очень много девочек, с девочками сейчас все в порядке, у нас с мальчишками не все здорово", — заметил фигурист.