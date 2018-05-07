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Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
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Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин считает, что золотая медаль фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане повлияла на отношения между Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.
«Евгения и Этери замечательно работали вместе. Это была отличная пара. Видимо, настал тот день, когда необходимо расстаться. Отношения изжили себя. Естественно, золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на ситуацию. При этом я уважаю решение Медведевой», — выразил мнение Жулин в беседе с RT.
Ранее хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своём отношении к уходу Евгении Медведевой.
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