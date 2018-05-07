Определено будущее гражданство Медведевой

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Евгения Медведева будет выступать за сборную России 

ТАСС 1 час назад
Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
"Евгения приехала в федерацию, сейчас мы общаемся, обсуждаем ее решение, дальнейшие планы, — сказал Коган. — Могу сказать совершенно точно, что она будет выступать за Россию. В ближайшее время на сайте федерации появится интервью со спортсменкой".
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В понедельник Медведева сообщила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.
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