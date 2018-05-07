Определено будущее гражданство Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать в составе сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
"Евгения приехала в федерацию, сейчас мы общаемся, обсуждаем ее решение, дальнейшие планы, — сказал Коган. — Могу сказать совершенно точно, что она будет выступать за Россию. В ближайшее время на сайте федерации появится интервью со спортсменкой".
В понедельник Медведева сообщила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.