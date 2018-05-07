Медведева выступила с официальным заявлением

Фигуристка Евгения Медведева выпустила официальное заявление в связи с уходом от тренера Этери Тутберидзе . Слова спортсменки публикует пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — говорится в заявлении.

Медведева заверила, что продолжит представлять Россию на международных соревнованиях и останется в структуре «Самбо-70», где тренировалась под руководством Тутберидзе. Новым тренером спортсменки станет Брайан Орсер

«Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — объяснила Медведева переход к канадцу.

Фигуристка также пожелала успехов Тутберидзе и ее подопечным и заявила, что она «выросла на глазах у Этери Георгиевны».

«Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От неё я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы», — сказала Медведева.

Спортсменка выразила надежду, что со временем ее решение будет верно оценено, «и все поймут, что это был единственный возможный вариант продолжить честно работать» как для нее самой, так и для Этери Тутберидзе.