Ещё
Медведева выступила с официальным заявлением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева выступила с официальным заявлением 

Рамблер 52 минуты назад
Фигуристка Евгения Медведева выпустила официальное заявление в связи с уходом от тренера Этери Тутберидзе. Слова спортсменки публикует пресс-служба Федерации фигурного катания России.
«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — говорится в заявлении.
>> Медведева переезжает в Канаду
Медведева заверила, что продолжит представлять Россию на международных соревнованиях и останется в структуре «Самбо-70», где тренировалась под руководством Тутберидзе. Новым тренером спортсменки станет Брайан Орсер.
«Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — объяснила Медведева переход к канадцу.
Фигуристка также пожелала успехов Тутберидзе и ее подопечным и заявила, что она «выросла на глазах у Этери Георгиевны».
«Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От неё я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы», — сказала Медведева.
Спортсменка выразила надежду, что со временем ее решение будет верно оценено, «и все поймут, что это был единственный возможный вариант продолжить честно работать» как для нее самой, так и для Этери Тутберидзе.
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью147
Определено будущее гражданство Медведевой9
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера95
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии34
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение