Медведева будет работать с Орсером под флагом России

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о смене гражданства и подчеркнула, что продолжит представлять Россию под руководством канадца Брайана Орсера

«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.

Как вы знаете, после Олимпиады 8-го марта я летала в Германию для медицинского обследования. И мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок», — цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания России.