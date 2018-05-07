Ещё
Медведева будет работать с Орсером под флагом России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева будет работать с Орсером под флагом России 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о смене гражданства и подчеркнула, что продолжит представлять Россию под руководством канадца Брайана Орсера.
«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, что бы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.
Как вы знаете, после Олимпиады 8-го марта я летала в Германию для медицинского обследования. И мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок», — цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания России.
Ранее появилась информация о том, что Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
LiveSport.Ru: последние новости
Фигуристка Медведева не будет выступать за Армению Медведева будет работать с Орсером под флагом России Самый громкий «развод» последних лет. Медведева уходит от Тутберидзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением72
Кабаева дала откровенное интервью176
Мутко получит неожиданную должность54
Медведева переезжает в Канаду31
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение