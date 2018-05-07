«Уезжаю в Северную Америку». Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе 

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера. Среди его воспитанников — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, олимпийская чемпионка-2010 Юна Ким.
— Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, — сказала Медведева. — Теперь это официальная информация.
— Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе?
— Я бы не хотела вдаваться в подробности.
— Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?
— Да.
— Когда вы туда переедете?
— Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).
Евгения Медведева: «Моим наставником теперь будет Брайан Орсер. Это официальная информация» pic.twitter.com/wAeqxnwrn5
— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 7 мая 2018 г.