«Уезжаю в Северную Америку». Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе

— Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, — сказала Медведева. — Теперь это официальная информация.

— Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе

— Я бы не хотела вдаваться в подробности.

— Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?

— Да.

— Когда вы туда переедете?

— Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).

Евгения Медведева: «Моим наставником теперь будет Брайан Орсер. Это официальная информация» pic.twitter.com/wAeqxnwrn5

— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 7 мая 2018 г.