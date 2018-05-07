Авербух: работа с канадским тренером Орсером будет большим вызовом для Медведевой

В понедельник 18-летняя Медведева подтвердила, что завершает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переходит к канадскому специалисту. При этом Медведева рассказала, что будет продолжать представлять Россию и останется в школе «Самбо-70», на базе которой тренируется группа Тутберидзе.

"Для Медведевой работа с Орсером будет очень большим вызовом. Его работа строится совсем по-другому, у него другой тренерский подход, и как она сможет к нему адаптироваться, поймать его ритм работы, ответит только время", — считает Авербух.

"В фигурном катании происходит обогащение, многие российские специалисты работают с западными спортсменами. Думаю, что Орсер сконцентрируется над отработкой скольжения, контентом программ, но самое важное, чтобы техническая база тоже сохранилась, спортсмены Орсера тоже славились сложностью технических программ. Медведева повзрослела, так что сейчас Орсеру достается даже более интересная спортсменка для воплощения его различных идей. Думаю, что это тоже очень расстраивает Тутберидзе, потому что она могла бы тоже очень многое сделать с уже повзрослевшей девушкой", — продолжил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Медведева, имеющая армянские корни, может начать выступать за сборную Армении. «Я не сомневался, что она продолжит выступать за Россию, другое невозможно было себе представить. Работа предстоит очень сложная, но будем рассчитывать, что и Алина Загитова , и Женя, и другие талантливые девушки будут соревноваться и прославлять Россию», — подытожил Авербух.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.