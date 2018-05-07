Медведева поблагодарила Тутберидзе за ценные 11 лет жизни 

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поблагодарила бывшего тренера Этери Тутберидзе и пожелала дальнейшего развития и процветания ее группе, сообщает "Советский спорт".
"Хочу сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков.
Так же, желаю всем ребятам из группы Этери Георгиевны, огромнейшего здоровья, терпения, трудолюбия и спортивного долголетия, ведь все мы сейчас знаем, какими огромными, семимильными шагами двигается вперёд наш всеми любимый спорт, фигурное катание", — приводит слова чемпионки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
По словам спортсменки, ее уход был единственным возможным вариантом развития событий для нее и тренера.
Ранее сообщалось, что Медведева продолжит выступать за Россию после ухода от тренера.