Медведева поблагодарила Тутберидзе за ценные 11 лет жизни

"Хочу сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков.

Так же, желаю всем ребятам из группы Этери Георгиевны, огромнейшего здоровья, терпения, трудолюбия и спортивного долголетия, ведь все мы сейчас знаем, какими огромными, семимильными шагами двигается вперёд наш всеми любимый спорт, фигурное катание", — приводит слова чемпионки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По словам спортсменки, ее уход был единственным возможным вариантом развития событий для нее и тренера.

Ранее сообщалось, что Медведева продолжит выступать за Россию после ухода от тренера.