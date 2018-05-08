Новый тренер Медведевой: у Евгении никогда не было права голоса 

Канадский тренер Брайан Орсер, который будет тренировать российскую фигуристку Евгению Медведеву рассказал о том, что в группе Этери Тутберидзе у спортсменки не было права голоса. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши.
Она сказала мне, что раньше ей говорили: «Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение». Я сказал ей, что первым делом ей нужно набрать кондиции", — цитирует тренера icenetwork.
Ранее Орсер прокомментировал желание Медведевой тренироваться у него.