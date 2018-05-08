«Пройдет время, и все поймут»

Спортивный мир поразила новость об уходе Евгении Медведевой от ее многолетнего тренера Этери Тутберидзе . Подобные трансферы в фигурном катании — явление распространенное, но завершение 11-летней работы этого, казалось бы, самого стабильного дуэта стало настоящей сенсацией. «Лента.ру» — о предшественницах Медведевой, менявших тренеров, и результатах этих решений.

Через год после триумфа в командном олимпийском турнире Сочи от ставшей тогда знаменитой Этери Тутберидзе ушла ее «девочка в красном пальто» Юлия Липницкая . Спортсменка решила перейти к знаменитому в прошлом фигуристу Алексею Урманову . Тутберидзе она покинула по завершении провального постолимпийского сезона, в котором будучи чемпионкой домашних Игр заняла только девятое место на чемпионате России и не смогла отобраться на европейское первенство.

История ее ухода в 2015 году была одной из самых громких на тот момент из-за повышенного внимания к юной чемпионке. 15-летняя спортсменка после победы на Играх стала не только звездой мирового катания, но и шоу-бизнеса, попав на обложку журнала Time и получив благодарность от Стивена Спилберга за интерпретацию его фильма «Список Шиндлера». Свалившаяся на Юлию слава действовала на еще детскую психику, а добавляло проблем нарастающее противостояние между мамой чемпионки и тренером, у которых не сходились взгляды на будущее Липницкой.

Конфликт достиг предела, когда летом 2015-го фигуристка уехала в США к хореографу Марине Зуевой переделывать все три программы, поставленные в группе Тутберидзе. По возвращении Липницкая уже работала только с Сергеем Дудаковым (второй тренер группы, — прим. «Ленты.ру») и не ездила на турниры с Тутберидзе. Переход состоялся в ноябре 2015-го. В этот же период Юлия начала борьбу с лишним весом, из-за которого разваливалась техника. Выбранные методы к концу 2016 года довели ее до анорексии, но результаты так и не появились: по итогам чемпионата России-2016 она была запасной в сборной, а финальным результатом Липницкой стало последнее 12-е место на Гран-при в Москве в октябре того же года, когда она прервала произвольную из-за травмы ноги. В августе 2017-го Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры и отметила, что решение было принято еще в апреле, когда она вернулась из Израиля, где лечилась от анорексии.

Сейчас Юлия вместе с чемпионкой Сочи в танцах на льду Еленой Ильиных и серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр Максимом Мирошкиным открыла школу фигурного катания, проводящую сборы в разных городах России.

Кто бы мог подумать, что через сезон после Олимпиады-2014 и вторая звезда одиночного катания России Аделина Сотникова уйдет в безвестность. В 17 лет Сотникова стала первой в истории российского женского одиночного катания олимпийской чемпионкой, получив вместе с главной наградой в жизни каждого спортсмена невиданную доселе популярность.

После Игр Сотникова не раз заявляла, что не планирует завершать карьеру и продолжит выступать, но ее планы спутала травма ноги, которая не позволила спортсменке выступить на мировом первенстве 2014 года, а затем и на чемпионатах России и Европы-2015. В сезоне-2015/16 возвращения не получилось, потому что Сотникова заняла шестое место на чемпионате России, а также была третьей на единственном этапе серии Гран-при, в котором принимала участие, — в Москве, что явно не соответствовало ее статусу действующей олимпийской чемпионки.

Следующий сезон Аделина решила пропустить. Заговорили о том, что Сотникова предпочла карьеру в шоу-бизнесе фигурному катанию. И действительно, на льду она появлялась значительно реже, чем на экранах телевизоров в различных шоу. О смене курса негативно отзывалась и тренер, приведший Сотникову к золоту Олимпиады, Елена Буянова . «Планы мы утвердили, а буквально через два дня, когда вернулись из Сочи в Москву, Аделина сказала, что идет выступать в „Ледниковый период“. Для меня это стало последней точкой, наверное. Знаете, лимит доверия имеет свои границы», — говорила тогда Буянова.

В апреле 2017 года Сотникова сенсационно заявила, что в ее карьере начинается новая ступень, на которую она зайдет с новоиспеченным тренером Евгением Плющенко , открывшим свою школу фигурного катания. Только что повесивший коньки на гвоздь фигурист, казалось бы, должен был вдохнуть в чемпионку новую жизнь и поставить новые цели. Вместо этого — новая травма, оставившая спортсменку без Олимпиады. В итоге на Игры в Пхенчахан Сотникова поехала в роли комментатора.

Сейчас Аделина принимает активное участие в светских мероприятиях и телешоу, в том числе вместе с тренером Плющенко, но продолжает говорить о том, что хочет вернуться к соревнованиям. Тренер же отмечает, что его подопечная продолжает тренировки и начала прыгать. «Дальше сама примет решение. Она уже взрослая девочка, олимпийская чемпионка. Будут силы и желание — будем продолжать выступать на серьезных стартах», — заверил Плющенко.

По состоянию на март 2018 года, Сотникова занимает 103-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Но, возможно, еще вернется.

В апреле 2017-го к другому тренеру перешла и бронзовый призер чемпионата мира— 2015 и дважды серебряный призер чемпионатов Европы Елена Радионова , которая последние сезоны не показывает особых успехов. Радионова занималась у тренера Ирины Гончаренко с четырех лет, но по завершении неудачного сезона приняла решение перейти к Елене Буяновой, готовящей к Олимпиаде Марию Сотскову и как раз выпустившей Сотникову.

«Так получилось, что мы потеряли взаимопонимание. У многих такое происходит — мы сделали максимум в нашей совместной работе. Пришла пора сделать шаг — и я его сделала. Такие мысли посещали на протяжении сезона, а в конце его пришло понимание: это все», — заявила спортсменка в начале сезона-2017/18.

В предолимпийском сезоне Радионова стала пятой на чемпионате России и не отобралась в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира, а в прошедшем завоевала только бронзу этапа Гран-при в Пекине. Так что пока переход успехов не принес, а соперницы вовсю уходят вперед, но спортсменка уверена, что ее решение было правильным.

О подобных перемещениях в прошлом году очень точно выразилась тренер и комментатор Татьяна Тарасова : «У фигуристов не такой долгий век, а сейчас очень серьезный период. Когда подходит дело к разводу, то виноваты оба. Но мы, тренеры, в нашей профессии работаем с детьми, это молодые девушки, и мы должны смотреть и на свои ошибки тоже. Потому что в основном это наши ошибки, если человек от нас куда-то уходит. Это жизнь».

Теперь по стопам этих фигуристок идет звезда российского катания последних двух лет Евгения Медведева. Первые слухи о ее уходе от тренера прозвучали еще два месяца назад, но тогда и Медведева, и Тутберидзе жестко их пресекли. Сейчас спортсменка официально заявила, что переходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру , воспитавшему двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, с которым Евгения дружит не первый сезон.

История Медведевой встает в один ряд с вышеперечисленными, потому что сочетает в себе черты каждой из них. Будучи однозначным фаворитом, у тренера она прямо перед Олимпиадой оказалась позади другой ученицы Тутберидзе Алины Загитовой. Так Евгения оказалась на месте Липницкой, переставшей быть в центре внимания в группе «Самбо-70». Долгое время отношения между Алиной и Женей были дружескими, и девочек называли примером для всех соперниц. Но недавно Тутберидзе рассказала о фразе, брошенной Медведевой после олимпийского проката. «Неужели вы не могли удержать Алину еще год в юниорах», — в этих словах была сконцентрирована вся обида Евгении. И на себя, и на тренера.

Поскольку Медведеву на протяжении сезона преследовала травмы, ей запретили участвовать в чемпионате мира, и она предстала в новой роли — ведущей шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Как только она дебютировала в новом амплуа, многие стали проводить параллели между ней и Сотниковой. После возвращения Евгении из Японии, где она участвовала в известном шоу чемпионов, спортсменка подтвердила, что действительно уходит к другому наставнику. И причиной Медведева называет желание еще больше прогрессировать — подобно Радионовой. «Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. Надеюсь, что пройдет время, и все поймут — это был единственный возможный вариант для нас обеих», — сообщила Медведева.

Особенность выбранного пути состоит еще и в том, что Медведева уезжает тренироваться в Канаду, хотя и не собирается менять спортивное гражданство. Оценить перспективы сотрудничества спортсменки, занимающей второе место в рейтинге фигуристок мира, с самым успешным тренером в мужском одиночном катании, который, кстати, подготовил и олимпийскую чемпионку-2010 Ким Ен А, вряд ли кто-то возьмется. Опыта работы с чемпионами у Орсера хоть отбавляй. Вероятно, в его команде найдется подход и для такой звезды, как Медведева. Судя по всему, Женя выросла из катка «Хрустальный», на котором работала с 7 лет.