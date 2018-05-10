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Канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой
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Канадец Уилсон будет готовить программы для фигуристки Медведевой 

RT на русском 17 минут назад
Канадский хореограф Дэвид Уилсон будет готовить программы для российской фигуристки Евгении Медведевой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Брайана Орсера, с которым серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года начала сотрудничество.
«Ставить программы для Жени будет Дэвид Уилсон, это будет большая перемена для неё. Надо принимать во внимание, что Медведева — девушка, её тело ещё продолжает меняться, и важнейшим вопросом будет её здоровье», — сказал Орсер.
Специалист отметил, что Медведева психологически является очень сильной спортсменкой, это качество она приобрела от работы с Этери Тутберидзе.
«Женя всегда делала максимум, прекрасно выступала, она сделала свой выбор и хочет быть успешной. Я работал со многими молодыми спортсменками, но Медведева обладает какой-то удивительной магией. Всё тренеры в мире заметили это», — добавил Орсер.
Ранее Орсер заявил, что Медведева с большим уважением говорила о тренерском штабе во главе с Тутберидзе.
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