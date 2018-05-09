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Тутберидзе: надеюсь у Медведевой хватит совести сказать мне «спасибо»
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Тутберидзе: надеюсь у Медведевой хватит совести сказать мне «спасибо» 

Газета.Ru 14 часов назад
Бывший тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала о том, что ждет от спортсменки слов благодарности после внезапного ухода.
"Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на Гран-при, а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать: спасибо. Это первое.
А второе, к сожалению, в общем-то это будет ситуация для меня уже не новая, я встречалась со своими спортсменами, которые уходили, ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Ранее Медведева заявила о повышенной мотивации в преддверии нового сезона.
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