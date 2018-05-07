Екатерина Боброва: Не оцениваю шаг Медведевой как правильный или неправильный

— Я не оцениваю этот шаг Жени как правильный или неправильный. Это ее жизнь, и она делает то, что считает правильным. Я не вправе никого осуждать — тренер виноват или Женя.

Это решение, поверьте мне, принято отнюдь не Евгенией единолично. Наверняка были какие-то собрания и обсуждения и с федерацией, и с мамой и бабушкой, которые всю жизнь следят за ее катанием. Это не было так, что Женя проснулась утром и приняла это решение. Конечно же, оно ей непросто далось, но, тем не менее, оно было принято, — цитирует Боброву агентство «Р-Спорт».