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Екатерина Боброва: Не оцениваю шаг Медведевой как правильный или неправильный
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Екатерина Боброва: Не оцениваю шаг Медведевой как правильный или неправильный 

Советский спорт 2 часа назад
— Я не оцениваю этот шаг Жени как правильный или неправильный. Это ее жизнь, и она делает то, что считает правильным. Я не вправе никого осуждать — тренер виноват или Женя.
Это решение, поверьте мне, принято отнюдь не Евгенией единолично. Наверняка были какие-то собрания и обсуждения и с федерацией, и с мамой и бабушкой, которые всю жизнь следят за ее катанием. Это не было так, что Женя проснулась утром и приняла это решение. Конечно же, оно ей непросто далось, но, тем не менее, оно было принято, — цитирует Боброву агентство «Р-Спорт».
Напомним, Евгения Медведева отныне будет тренироваться в Канаде с Брайаном Орсером.
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