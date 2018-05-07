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Фигуристка Боброва поддержала Медведеву поэзией
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Фигуристка Боброва поддержала Медведеву стихотворением 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду, посвятила стихотворение Евгении Медведевой, которая прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Как много тех, кто любит обсуждать,
Потоки грязи, сквернословий выливая.
Как мало тех, кто может помолчать,
Твое решенье просто уважая…
Как много тех, кто любит осуждать
Безосновательно и ничего не зная", — написала Боброва в своем инстаграме под фотографией с Медведевой.
Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал о главной цели работы с Медведевой, которая ушла к нему от Тутберидзе.
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