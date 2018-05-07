Фигуристка Боброва поддержала Медведеву стихотворением

"Как много тех, кто любит обсуждать,

Потоки грязи, сквернословий выливая.

Как мало тех, кто может помолчать,

Твое решенье просто уважая…

Как много тех, кто любит осуждать

Безосновательно и ничего не зная", — написала Боброва в своем инстаграме под фотографией с Медведевой.