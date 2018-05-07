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Новый тренер Медведевой рассказал о ее переезде
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Новый тренер Медведевой высказался о будущей подопечной 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер признался, что был поражен просьбой Евгении Медведевой тренировать ее. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Icenetwork.
«Я был поражён. Сказал своей помощнице Трейси Уилсон: "Ты не поверишь"», — рассказал специалист.
Он также поведал журналистам о встрече с Медведевой, во время которой спортсменка попросила стать частью его группы. По его словам, это произошло 22 апреля в Сеуле. Евгения сказала, что хочет сменить тренера, но об отношениях с нынешним наставником Этери Тутберидзе ничего негативного говорить не стала.
«И я её сразу же очень зауважал», — признался канадец.
Ранее стало известно, что Медведева уходит от Тутберидзе, с которой работала на протяжении последних 11 лет, и переезжает в Торонто вместе с матерью, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
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