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Виктор Кудрявцев: «Две претендентки на золото ОИ и чемпионатов мира — слишком высокий уровень амбиций»
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Виктор Кудрявцев: «Две претендентки на золото ОИ и чемпионатов мира — слишком высокий уровень амбиций» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Заслуженный тренер СССР и России Виктор Кудрявцев считает, что тренеру Этери Тутбердизе было сложно работать с двумя большими чемпионками — Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. 7 мая на официальном сайте Федерации фигурного катания России появилось объявление о расставании Медведевой с тренером.
Когда работаешь с двумя лучшими в мире спортсменами, всегда сложно избежать подобных ситуаций, — цитируют "Известия" Кудрявцева. — Физически и эмоционально очень тяжело уделить достаточное внимание обеим подопечным сразу. Особенно, когда у тебя под боком еще ряд талантливых девочек — вроде той же Саши Трусовой. К сожалению, такова жизнь. Две претендентки на золото Олимпийских игр и чемпионатов мира — слишком высокий уровень амбиций и нагрузок как физических, так и психологических, чтобы все прошло гладко.
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