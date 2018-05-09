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На гея-покровителя Медведевой набросились в сети
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На гея-покровителя Медведевой набросились в сети 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер Брайан Орсер, к которому от прежней наставницы Этери Тутберидзе ушла 18-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, вынужден теперь отвечать на массу вопросов. С ними на него обрушились пользователи Instagram.
Канадский тренер опубликовал на своей странице фото, под которым пользователи Сети набросились на него с вопросами, предложениями и пожеланиями. Многих интересует последняя новость о том, что Орсер обзовелся новой ученицей.
"Правда ли, что Евгения Медведева будет тренироваться вместе с вами?", "Мы хотим увидеть что-то подобное с Евгенией. Она очень страстная и трудолюбивая, поэтому мы надеемся лицезреть новую хореографию, которую Брайн может ей дать", "Спасибо, что спасли Женю", — написали фолловеры, настроенные к фигуристке положительно. Но есть и те, кто весьма категоричен в своих оценках. "Предательница", — считают другие.
Как писали Dni.ru, Орсер, кроме спортивных достижений, известен скандалом, разразившимся в 1998 году. Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. Орсер тогда заявил, что едва ли получал бы приглашения на ледовые шоу, если бы все знали о его сексуальной ориентации.
О том, что Этери Тутберидзе покидает Евгения Медведева, выяснилось 4 мая. Позже фигуриста официально подтвердила, что будет тренироваться в Канаде у специалиста Брайана Орсера.
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