На покровителя Медведевой набросились в сети

Канадский тренер опубликовал на своей странице фото, под которым пользователи Сети набросились на него с вопросами, предложениями и пожеланиями. Многих интересует последняя новость о том, что Орсер обзовелся новой ученицей.

"Правда ли, что Евгения Медведева будет тренироваться вместе с вами?", "Мы хотим увидеть что-то подобное с Евгенией. Она очень страстная и трудолюбивая, поэтому мы надеемся лицезреть новую хореографию, которую Брайн может ей дать", "Спасибо, что спасли Женю", — написали фолловеры, настроенные к фигуристке положительно. Но есть и те, кто весьма категоричен в своих оценках. "Предательница", — считают другие. Intense notes on choreography from Misha Gi at “ ice Fantasia “ a real professional. Публикация от @ brianorser 21 Апр 2018 в 10:28 PDT

Как писали Dni.ru , Орсер, кроме спортивных достижений, известен скандалом, разразившимся в 1998 году. Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. Орсер тогда заявил, что едва ли получал бы приглашения на ледовые шоу, если бы все знали о его сексуальной ориентации.