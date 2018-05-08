Зачем Медведевой Канада 

«Чемпионат» рассказал, почему смена тренера и переезд в Канаду — правильное решение для фигуристки Евгении Медведевой.
По словам автора статьи, россиянка перестала быть «любимицей» бывшего тренера Этери Тутберидзе — ее новой фавориткой стала Алина Загитова, — а доказывать что-то наставнице, с которой Медведева работала 11 лет, довольно странно.
Смена же тренера может «эмоционально встряхнуть» фигуристку и поставит перед ней новые цели, ведь нового наставника нужно впечатлить. Тренером Медведевой станет канадец Брайан Орсер, который способен дать ей вдохновение и мотивацию, будет тренировать по-другому и обновит технику катания.
Наконец, переезд Медведевой в Канаду может стать «козырем» России на Олимпиаде 2022 года, если Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство усилят давление на страну в связи с допингом. В таком случае фигуристка может повторить судьбу прыгуньи Дарьи Клишиной, ставшей единственной представительницей России на Играх в Рио, так как тренировалась и проверялась на допинг она в США.