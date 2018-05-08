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Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
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Новый тренер Медведевой рассказал, как будет ее готовить 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал о предстоящем тренировочном процессе перешедшей к нему российской фигуристки Евгении Медведевой.
«Я сказал Медведевой, что в первую очередь ей нужна программа, в которой она будет физически чувствовать себя комфортно. Если она приедет сюда и пару недель не будет тренироваться на льду, это будет нормально. Самое главное, чтобы она имела право голоса в своём катании», — передает Life со ссылкой на Icenetwork.com слова Орсера.
Он заявил также, что Медведева ранее не имела возможности самостоятельно выбирать направление, в котором хочет двигаться.
«Мы обсуждали музыку, она сказала, что у неt никогда не было такой роскоши раньше, она говорила мне, что это выглядело так: «Вот как ты будешь кататься, это твои вращения, это порядок твоих элементов», — добавил Орсер.
Тренер рассказал также, что узнал о решении Медведевой уйти от своего тренера 2 апреля по СМС. Позже Орсер встретился со спортсменкой и ее матерью в Сеуле.
«Она заявила мне, что хочет перемен, не объяснив почему. Но я сразу проникся уважением к ней, потому что она сообщила, что не может сказать ничего плохого о текущей ситуации с тренером», — отметил Орсер.
Напомним, Медведева в понедельник сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.
В воскресенье Тутберидзе сообщила, что не может связаться с Медведевой, спортсменка не отвечала на звонки и СМС. Тренер заявила, что «Женя от нас ушла». Перед этим сообщалось, что Медведева может сменитьспортивное гражданство после перехода от тренера Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
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