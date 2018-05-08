Бросившей тренера Медведевой посвятили стихи

Фигуристка Екатерина Боброва сочинила стихотворение и посвятила его спортсменам, которые идут «своим единственным и неповторимым путем». Свое творение она опубликовала в соцсети Instagram.

В тексте Боброва ни разу не упомянула коллегу Евгению Медведеву , однако на фотографии, которую стихи сопровождают, фигуристки запечатлены вместе.

A post shared by Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova) on May 7, 2018 at 10:57am PDT

В своих стихах Боброва посетовала, что врагов и завистников всегда больше, чем друзей и доброжелателей. Однако, по ее мнению, это же должно и утешать, так как вторые не «предадут» никогда.

«Как много тех, кто любит обсуждать,

Потоки грязи, сквернословий выливая, —

Как мало тех, кто может помолчать,

Твое решенье просто уважая…

Как много тех, кто любит осуждать,

Безосновательно и ничего не зная, —

Как мало тех, кто может поддержать,

Твой выбор безусловно принимая…

Как много тех, кто числится в друзьях

И в вечной верности без устали клянется, —

Как мало тех, кто, нет, не на словах,

С тобой по жизни рядом остается…

Как много тех, кто завистью кипит,

Твои паденья радостно считая, —

Как мало тех, кто бережно хранит

Твое спокойствие, тебя оберегая…

Так было, есть и будет так всегда:

Пусть меньше тех, кто верен и надежен,

Зато они не бросят никогда,

Их шаг предательства — немыслим, невозможен…

Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,

Не тратить слов, ведь им и так все ясно:

Они тебя умеют понимать

И просто взглядом чувствуют прекрасно…

Им ничего не надо разъяснять,

Им не нужны причины, объясненья…

Они готовы терпеливо ждать

И поддержать твой выбор и решенья!», — написала Боброва.