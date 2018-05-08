Бросившей тренера Медведевой посвятили стихи 

Фигуристка Екатерина Боброва сочинила стихотворение и посвятила его спортсменам, которые идут «своим единственным и неповторимым путем». Свое творение она опубликовала в соцсети Instagram.
В тексте Боброва ни разу не упомянула коллегу Евгению Медведеву, однако на фотографии, которую стихи сопровождают, фигуристки запечатлены вместе.
В своих стихах Боброва посетовала, что врагов и завистников всегда больше, чем друзей и доброжелателей. Однако, по ее мнению, это же должно и утешать, так как вторые не «предадут» никогда.
«Как много тех, кто любит обсуждать,
Потоки грязи, сквернословий выливая, —
Как мало тех, кто может помолчать,
Твое решенье просто уважая…
Как много тех, кто любит осуждать,
Безосновательно и ничего не зная, —
Как мало тех, кто может поддержать,
Твой выбор безусловно принимая…
Как много тех, кто числится в друзьях
И в вечной верности без устали клянется, —
Как мало тех, кто, нет, не на словах,
С тобой по жизни рядом остается…
Как много тех, кто завистью кипит,
Твои паденья радостно считая, —
Как мало тех, кто бережно хранит
Твое спокойствие, тебя оберегая…
Так было, есть и будет так всегда:
Пусть меньше тех, кто верен и надежен,
Зато они не бросят никогда,
Их шаг предательства — немыслим, невозможен…
Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,
Не тратить слов, ведь им и так все ясно:
Они тебя умеют понимать
И просто взглядом чувствуют прекрасно…
Им ничего не надо разъяснять,
Им не нужны причины, объясненья…
Они готовы терпеливо ждать
И поддержать твой выбор и решенья!», — написала Боброва.
Ранее стало известно, что Евгения Медведева решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, которая после этого заявила, что фигуристка приняла такое решение из-за обиды. Якобы на Олимпиаде нынешнего года Медведева, завоевавшая серебро в одиночном катании, «по-детски» спросила Тутберидзе, не могла ли она «Алину подержать еще год в юниорах», подразумевая Алину Загитову, опередившую Медведеву в борьбе за золото.