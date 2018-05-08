Ещё
Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ответил на критические высказывания канадского тренера Брайана Орсера о работе команды тренера Этери Тутберидзе, с которой недавно прекратила сотрудничество двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплёку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принимать участие в постановке номера.
«Если Орсер хочет ещё раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещё расти и расти», — заявил Авербух
Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.
RT на русском: последние новости
Жулин считает, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе Тарасова: Тутберидзе нельзя было называть Медведеву предателем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой19
Медведев породил новый анекдот про Мутко443
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением135
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение