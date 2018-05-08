Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе

«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплёку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принимать участие в постановке номера.

«Если Орсер хочет ещё раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещё расти и расти», — заявил Авербух

Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.