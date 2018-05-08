Авербух ответил на критику Орсера в адрес команды Тутберидзе 

Известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух ответил на критические высказывания канадского тренера Брайана Орсера о работе команды тренера Этери Тутберидзе, с которой недавно прекратила сотрудничество двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплёку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он вспомнил опыт работы постановки программ для Медведевой и отметил, что спортсменка всегда могла принимать участие в постановке номера.
«Если Орсер хочет ещё раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им ещё расти и расти», — заявил Авербух
Ранее канадский тренер Брайан Орсер рассказал, какую цель ставит перед собой российская фигуристка Евгения Медведева.