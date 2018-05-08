Ещё
Илья Авербух: «Мне не нравятся высказывания Орсера — посмотрим, что он сделает как хореограф»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Авербух: «Мне не нравятся высказывания Орсера — посмотрим, что он сделает как хореограф» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Серебряный призер Олимпийских игр, известный продюсер и постановщик Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался по поводу нового тренера 18-летней фигуристки Евгении Медведевой Брайана Орсера. Канадский специалист ранее критически высказывался о положении россиянки в команде.
"Я был полностью ошеломлен". Как Медведева уходила к Орсеру
— Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку, — считает Авербух. — Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера. Я являюсь постановщиком программы Медведевой уже четыре года, так вот посмотрю, что сделает он сам как хореограф. Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда ее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им еще расти и расти. (Игорь НОВИКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе Что делает Медведева после разрыва с Тутберидзе. Видео фигуристки Валентин Писеев: "Только Медведева и Тутберидзе знают, что произошло. Ситуация очень противоречивая"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко386
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта69
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение