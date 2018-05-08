Ещё
Авербух считает, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух считает, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим 

RT на русском 1 час назад
Известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал своё мнение насчёт последствий прекращения сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.
«В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл ещё больше талант Этери», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что несмотря на разницу в возрасте и Тутберидзе, и Медведева являются «очень амбициозными девушками».
«Уверен, что эта ситуация подхлестнёт Тутберидзе в работе со своей группой. Также это будет сильно мотивировать Женю, которой захочется доказать что-то в самостоятельной работе. Возможно, и одну, и другую это выведет на новый виток развития в карьере», — заявил Авербух.
Эксперт предположил, что в данной ситуации возможна возрастёт конкуренция в женском фигурном катании.
«Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастёт», — добавил Авербух.
Ранее Авербух ответил на критику канадского тренера Брайана Орсера в адрес команды Тутберидзе.
RT на русском: последние новости
Жулин считает, что золото Загитовой на ОИ повлияло на отношения между Медведевой и Тутберидзе В команде Тутберидзе прокомментировали уход Медведевой Тарасова: Тутберидзе нельзя было называть Медведеву предателем
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой19
Медведев породил новый анекдот про Мутко443
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву5
Медведева выступила с официальным заявлением135
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение