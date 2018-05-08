Авербух считает, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим 

Известный продюсер и хореограф, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал своё мнение насчёт последствий прекращения сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутберидзе.
«В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл ещё больше талант Этери», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что несмотря на разницу в возрасте и Тутберидзе, и Медведева являются «очень амбициозными девушками».
«Уверен, что эта ситуация подхлестнёт Тутберидзе в работе со своей группой. Также это будет сильно мотивировать Женю, которой захочется доказать что-то в самостоятельной работе. Возможно, и одну, и другую это выведет на новый виток развития в карьере», — заявил Авербух.
Эксперт предположил, что в данной ситуации возможна возрастёт конкуренция в женском фигурном катании.
«Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастёт», — добавил Авербух.
Ранее Авербух ответил на критику канадского тренера Брайана Орсера в адрес команды Тутберидзе.