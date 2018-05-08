Авербух считает, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим

«В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл ещё больше талант Этери», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что несмотря на разницу в возрасте и Тутберидзе, и Медведева являются «очень амбициозными девушками».

«Уверен, что эта ситуация подхлестнёт Тутберидзе в работе со своей группой. Также это будет сильно мотивировать Женю, которой захочется доказать что-то в самостоятельной работе. Возможно, и одну, и другую это выведет на новый виток развития в карьере», — заявил Авербух.

Эксперт предположил, что в данной ситуации возможна возрастёт конкуренция в женском фигурном катании.

«Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастёт», — добавил Авербух.