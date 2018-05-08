Ещё
Авербух сделал Медведеву причастной к «большой потере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух: от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает, что прекращение сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутбердзе может пойти на пользу им обеим, сообщает "СЭ".
"В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл ещё больше талант Этери", — сказал он.
Авербух допустил, что это событие еще больше подхлестнет их.
"Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастёт", — заключил заслуженный мастер спорта России.
Ранее сообщалось, что пользователей сети взбесило фото Тутберидзе и Алины Загитовой.
Газета.Ru: последние новости
Тутберидзе считает, что новый тренер Медведевой бросил ей вызов В группе Тутберидзе рассказали об уходе Медведевой Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немного в шоке: Тарасова разнесла «строителя» Мутко47
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой52
Медведев породил новый анекдот про Мутко461
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
Немного в шоке: Тарасова разнесла «строителя» Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение