Авербух сделал Медведеву причастной к «большой потере»

Авербух: от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает, что прекращение сотрудничества между фигуристкой Евгенией Медведевой и тренером Этери Тутбердзе может пойти на пользу им обеим, сообщает "СЭ". "В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл ещё больше талант Этери", — сказал он. Авербух допустил, что это событие еще больше подхлестнет их. "Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастёт", — заключил заслуженный мастер спорта России. Ранее сообщалось, что пользователей сети взбесило фото Тутберидзе и Алины Загитовой.