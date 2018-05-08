Илья Авербух — о разрыве Медведевой и Тутберидзе: «Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие»

— В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все, — отметил Авербух. — Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл еще больше талант Этери. Но есть и обратная сторона медали: и Этери, и Женя — очень амбициозные девушки, несмотря на разницу в возрасте. Уверен, что эта ситуация подхлестнет Тутберидзе в работе со своей группой.

Также это будет сильно мотивировать Женю, которой захочется доказать что-то в самостоятельной работе. Возможно, и одну, и другую это выведет на новый виток развития в карьере. Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие. Что Этери — великий пахарь, что Женя. Может быть, потом от этого выиграют все. И конкуренция в фигурном катании только возрастет. ( Игорь НОВИКОВ

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