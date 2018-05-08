Этери, нельзя предавать своих детей!

Уход двукратной чемпионки мира и вице-чемпионки Пхенчхана Евгении Медведевой от тренера с дальнейшим переездом в Канаду взорвал буквально всю страну. Даже моя дочь, которая никогда не интересовалась фигурным катанием, принялась меня торпедировать в ватсапе: что там и как? Выскажусь, что я думаю по этому поводу.

Для начала тезисы.

Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад Если дочь уходит от родителей — а Тутберидзе свои отношения с Медведевой всегда позиционировала только так — виноват исключительно старший. Умудренный жизненным опытом и обязанный просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. И не доводить ее до состояния, когда у ребенка не остается иного выхода, кроме как покинуть отчий дом. Сжечь все мосты и уйти в неизвестность.

Второе. Я согласен с Татьяной Тарасовой . Из семьи — по определению! — нельзя выносить личные склоки-разборки на всеобщее обозрение. Между собой можно — нужно! — говорить и обсуждать все. Но отзываться негативно о своих детях, упрекать их (якобы не берет трубку телефона) на людях, тем более на всю страну — мир! — не просто моветон. Это недопустимо!

Теперь по существу дела.

Поначалу я тоже хотел пригвоздить Женю к позорному столбу. Зазвездилась, дескать, девчонка. Тем более после ее упрека, со слов Тутберидзе, в адрес тренера: мол, почему вы Алину еще на год не оставили в юниорах? На что Этери вроде бы резонно парировала: «У всех должны быть равные шансы».

Однако, если разобраться, это формальный подход. И Тутберизде вроде как права: выпуская на большой лед Загитову, она подстраховалась, чтобы золото Олимпиады обязательно было российским — или его берет Женя, или юная, бурно прогрессирующая Алина.

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Но можно понять и Медведеву. Какие же это равные шансы, если она почти полсезона — олимпийского! — пропустила из-за травмы?! Да еще прервала восстановление и тренировочный процесс, когда в декабре ездила с Жуковым и Смирновым в Лозанну. Унижаться перед МОК, выпрашивая у этих бесстыдных людей прощения. Не для себя. Для других!

А в это время Загитова последовательно набирала форму и авторитет у судей, сенсационно уничтожая всех подряд на этапах Гран-при и в его финале. Закономерным итогом стала первая победа Загитовой над, казалось бы, несокрушимой Медведевой на чемпионате Европы. А затем и в Пхенчхане.

Но что случилось потом? Загитова оглушительно провалилась на чемпионате мира, куда Медведева не поехала опять же из-за травмы. В произвольной программе олимпийская чемпионка допустила три (!) падения и рухнула на пятое место?!

По факту король — точнее, королева — оказалась голой. Что еще, как я понимаю, сильнее напрягло Женю. Одно дело проиграть действительно более умелому конкуренту, который станет законодателем мод на годы. И совсем другое, опять же если руководствоваться исключительно сухими цифрами, — калифу на час. В нашем случае — на полсезона.

Что в итоге вышло? У Медведевой два золота чемпионата мира, выигранных в одну калитку; у Загитовой — ноль. Но олимпийское золото не у нее, а у соперницы-подружки по команде, которую подготовил тот же тренер.

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Но откуда взялась эта травма? Разве она не стала следствием тех запредельных нагрузок, благодаря которым Медведева доминировала два года в женском фигурном катании и добыла для страны две высшие награды первенства планеты? Вопрос риторический.

Потому Жене и обидно: она выстрадала это золото Пхенчхана и, как я предполагаю, по ее опять же мнению, всей своей карьерой была его более достойна, чем Алина.

С другой стороны, в этом суть профессионального спорта, не терпящего сантиментов. Этери в Пхенчхане не могла рисковать и делать ставку только на Медведеву. В чем я тренера поддерживаю. Но все нюансы принятого решения она должна была растолковать Евгении с глазу на глаз. И кто теперь поручится, что перед Пекином или раньше черная кошка не пробежит между Тутберидзе и уже Загитовой? Там ведь Трусова на подходе с ее двумя четверными и еще несколько фантастически одаренных девочек…