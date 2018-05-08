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Максим Траньков: «Мне понятен выбор Медведевой в пользу Орсера»
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Максим Траньков: «Мне понятен выбор Медведевой в пользу Орсера» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков уверен, что переезд из России в Канаду пойдет на пользу двукратному серебряному призеру Игр-2018 Евгении Медведевой.
— В Северной Америке будет много факторов, которые пойдут ей на пользу. Еще один важный момент — Этери Георгиевна (Тутберидзе, бывший тренер Медведевой. — Прим. «СЭ») не работала с возрастными спортсменами, она тренер, который в основном специализируется на молоденьких девочках, а Женя — уже взрослая и самостоятельная девушка. У Этери Георгиевны отлично — на все 10 баллов — получается справляться с молодыми девчонками-юниорками, которые пусть и становятся олимпийскими чемпионками, но по возрасту они все равно юниорки. А какие у Тутберидзе будут результаты с взрослой женщиной — мы не знаем. Поэтому и здесь понятен выбор Медведевой в сторону Орсера, который добивается результата с уже сложившимися спортсменами — это и Хавьер Фернандес (27-летний двукратный чемпион мира. — Прим. «СЭ»), и Юдзюру Ханю (23-летний двукратный олимпийский чемпион. — Прим. «СЭ»), и канадские фигуристки, в числе которых Меган Дюамель (32-летняя олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. — Прим. «СЭ»). (Андрей СИЗЯКИН)
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Хореограф группы Тутберидзе не осуждает Медведеву "Не могли подержать Алину еще год в юниорах?" Что Медведева сказала Тутберидзе Что скажет Медведева при встрече с Тутберидзе? Версия Максима Транькова
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