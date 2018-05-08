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Максим Траньков: «Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Медведевой и Тутберидзе»
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Максим Траньков: «Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Медведевой и Тутберидзе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков считает лишним вынесение на публику личных разговоров Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Специалист, напомним, в эфире Первого канала процитировала фигуристку, которая сказала следующую фразу после выступления на Олимпиаде: «Неужели вы не могли Алину (Загитову. — Прим. „СЭ“) подержать еще год в юниорах?»
— Этери Георгиевна — жесткий специалист, это естественно. Женю я знаю хорошо, и знаю, насколько она порядочный, корректный, адекватный и умный человек. Причем, она всегда была умной непогодам. Поэтому я не понимаю, зачем нужно было выносить на публику, в эфир Первого канала, какие-то личные разговоры, — отметил Траньков. — Между спортсменом и тренером всегда есть доверие, и есть вещи, которые ты никогда бы и никому бы не сказал. Может быть, даже своей маме не рассказал, а тренеру говоришь, потому что с ним ты проводишь гораздо больше времени. И в данной ситуации выносить все на суд, несмотря на то, что произошло какое-то недопонимание, не совсем правильно.
У меня в свое время были разногласия с Ниной Михайловной Мозер, но она никогда не позволяла себе выносить на публику какие-то наши личные с ней беседы. Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Жени Медведевой и Этери Георгиевны Тутберидзе, но лично мне было неприятно слышать внутреннюю кухню спортсмена и тренера на главном федеральном канале. (Андрей СИЗЯКИН)
Полная версия интервью Максима Транькова — скоро в «СЭ» Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме // Евгения Медведева: «Уезжаю в Северную Америку» // «Это не предательство». Еще одна версия ухода Медведевой
Орсер: «Медведева сказала, что ничего не хочет говорить по поводу ситуации с тренером» //
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