Брайан Орсер — о Медведевой: «Переехать через полсвета, чтобы тренироваться — это сильный поступок»

— Самое главное, Медведева нуждается в том, чтобы иметь возможность влиять на свое катание, — приводит Ice Network слова Орсера. — Мы обсуждали музыку, обсуждали, в каком направлении мы хотим идти — у нее никогда не было такой роскоши. Она говорила мне, что это было вроде «вот так ты должна кататься, вот такой порядок твоих прыжков, вот твои прыжковые позиции». Я думаю, это важное сообщение для каждого, что именно это ее цель и к этому мы намерены стремиться. Это будет нелегко, но я думаю, она готова к этому, готова к переменам. Если у нас будут неудачные дни, то и пусть. В любом случае это сильный поступок переехать через полсвета, чтобы тренироваться.