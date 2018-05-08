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Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера
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Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера 

Дни.ру 1 час назад
Фото: : GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Эксперт от спорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристка приняла верное решение.
Кроме того, он объяснил, почему Этери Тутберидзе преследует неприятная тенденция: уход от нее чемпионок.
"Это всегда случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", — цитирует тренера The Japan Times.
>> От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
"Если сравнивать с Юлией Липницкой, то Евгения приняла лучшее решение. Орсер — очень сильный тренер и его окружают сильные специалисты", — добавил Рафаэль Арутюнян.
Тренер уверен, что Евгении Медведевой придется тяжело, потому что она "из другой культуры". Он отметил, что в США и Канаде в настоящее время действует принцип большей ответственности спортсмена за свои действия, нежели в России. "Надеюсь, она справится. Это будет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов — переход к Орсеру был лучшим решением", — заключил Арутюнян.
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