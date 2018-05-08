Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера

Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера

Эксперт от спорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристка приняла верное решение.

Кроме того, он объяснил, почему Этери Тутберидзе преследует неприятная тенденция: уход от нее чемпионок.

"Это всегда случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", — цитирует тренера The Japan Times.

"Если сравнивать с Юлией Липницкой, то Евгения приняла лучшее решение. Орсер — очень сильный тренер и его окружают сильные специалисты", — добавил Рафаэль Арутюнян.

Тренер уверен, что Евгении Медведевой придется тяжело, потому что она "из другой культуры". Он отметил, что в США и Канаде в настоящее время действует принцип большей ответственности спортсмена за свои действия, нежели в России. "Надеюсь, она справится. Это будет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов — переход к Орсеру был лучшим решением", — заключил Арутюнян.