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Сбежавшую Медведеву заподозрили в романе
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Сбежавшую Медведеву заподозрили в романе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: EPA
Пользователи социальных сетей активно обсуждают уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Ходят слухи, что повлиял на это решение молодой амбициозный спортсмен Юдзуру Ханю.
Побегу чемпионки нашли неожиданное объяснение. Некоторые предполагают, что Медведева решила уехать в Канаду к 56-летнему тренеру-гею Брайану Орсеру из-за привязанности к молодому фигуристу.
Слухи о том, что Медведева и Ханю — больше, чем друзья, ходят уже давно. Они иногда проводят время вместе и раньше активно демонстрировали это в социальной сети Instagram.
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Неожиданные изменения произошли 22 апреля. Тогда Медведева якобы удалила все публикации с Ханю со своей личной страницы, передает "Фонтанка.ру".
Примечательно, что по словам Орсера, именно 22 апреля он встречался с Медведевой и ее мамой. Они обсуждали переход российской спортсменки в команду специалиста из Канады.
Возможно, удаляя фотографии, Медведева хотела пресечь слухи на корню, но эффект получился обратный. На фоне отсутствия информации о конфликте спортсменки с Тутберидзе, некоторые пользователи начали распространять информацию, что она сбежала из России ради Ханю.
Сама фигуристка не высказывалась на этот счет. Ханю официально не подтверждал, что у них с Медведевой роман. Тем не менее, комментаторы продолжают спекулировать на эту тему.
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