Сбежавшую Медведеву заподозрили в романе

Пользователи социальных сетей активно обсуждают уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе . Ходят слухи, что повлиял на это решение молодой амбициозный спортсмен Юдзуру Ханю.

Побегу чемпионки нашли неожиданное объяснение. Некоторые предполагают, что Медведева решила уехать в Канаду к 56-летнему тренеру-гею Брайану Орсеру из-за привязанности к молодому фигуристу.

Слухи о том, что Медведева и Ханю — больше, чем друзья, ходят уже давно. Они иногда проводят время вместе и раньше активно демонстрировали это в социальной сети Instagram.

Неожиданные изменения произошли 22 апреля. Тогда Медведева якобы удалила все публикации с Ханю со своей личной страницы, передает "Фонтанка.ру"

Примечательно, что по словам Орсера, именно 22 апреля он встречался с Медведевой и ее мамой. Они обсуждали переход российской спортсменки в команду специалиста из Канады.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 23 Апр 2018 в 9:47 PDT

Возможно, удаляя фотографии, Медведева хотела пресечь слухи на корню, но эффект получился обратный. На фоне отсутствия информации о конфликте спортсменки с Тутберидзе, некоторые пользователи начали распространять информацию, что она сбежала из России ради Ханю.

Сама фигуристка не высказывалась на этот счет. Ханю официально не подтверждал, что у них с Медведевой роман. Тем не менее, комментаторы продолжают спекулировать на эту тему.