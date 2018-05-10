У богини фигурного катания есть преемница! Ребенок от смешанного брака покоряет мир

Говоря о фигуристке Чэнь Лу, можно быть уверенным, что она знает все о соревнованиях по фигурному катанию: Чэнь Лу — первая китаянка, ставшая чемпионкой мира по фигурному катанию. После завершения карьеры, она вышла замуж за российского фигуриста Дениса Петрова , серебряного призёра зимней Олимпиады 1992 года. В браке у них родился сын, а затем — дочь. Несмотря на то, что Чэнь Лу вышла замуж за русского, она твердо придерживается мнения, что дети должны получить китайское гражданство. В настоящее время дочка Чэнь Лу продолжает дело своей матери — занятия фигурным катанием. В возрасте семи лет она уже выиграла чемпионат Азии.

Dance with daddy 🌟💞

Публикация от Lu Chen (@luchen.china) 19 Июл 2015 в 1:08 PDT Общеизвестно, что Чэнь Лу выступала за Китай в 90-ые годы. Она родилась в 1976 году в городе Чанчунь (провинция Гирин), и в 1994 году в возрасте 18 лет она завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Лиллехаммере, и эта медаль стала первой китайской олимпийской медалью в фигурном катании. В 1995 году она стала чемпионкой мира, и это тоже наивысшее на сегодняшний день достижение для китайских одиночниц. В 1998 году, на Олимпиаде в японском городе Нагано она встала на третью ступеньку пьедестала.

После окончания карьеры профессиональной фигуристки, Чэнь Лу и Денис Петров поженились, и долгое время жили в США. Однако все то время Чэнь Лу мечтала, чтобы фигурное катание в Китае стало популярнее. В результате она покинула США и вернулась на родину — в КНР. Денис Петров всячески поддерживает свою жену, и сейчас вместе с ней живет в Шэньчжэне (провинция Гуандун). Они вступили в брак в 2005 году.

Дочку Чэнь Лу зовут Анастасия, несмотря на ее русское имя, мама настояла, чтобы дочка стала гражданкой КНР. Поскольку дочка унаследовала «спортивные» гены от своих родителей, уже сейчас она смогла проявить свой талант в фигурном катании. В 2017 году на юниорском чемпионате Азии по фигурному катанию, проходящем в Пекине, Анна выступала за Китай и смогла получить первое место. Семилетняя Настя чрезвычайно красивый и милый ребенок! А когда девочка выступает на льду, она похожа на прекрасного лебедя, который в свое удовольствие резвится в пруду. Но у Насти есть более важная цель — в перспективе она хочет стать чемпионкой мира, прямо как мама.

Настя — девочка, в которой слились гены русского папы и мамы-китаянки, и она не только очень красивая, но еще и очень талантливая, благодаря сильным данным, доставшихся от родителей-фигуристов. Конечно, еще больше нас радует, что Анастасия официально стала нашей соотечественницей! В таких условиях, когда соревнований по фигурному катанию становится все больше, и по отношению к ним уделяют все больше внимания, семилетней Насте было необходимо внимательно слушать все подсказки родителей и упорно тренироваться, чтобы в таком юном возрасте стать чемпионкой Азии. В будущем она еще раскроет свой огромный потенциал!

У богини фигурного катания Чэнь Лу есть преемница, а ее муж Денис Петров полностью поддерживает и уважает решение жены о вступлении дочки в гражданство КНР. Мы верим в то, что эта пара фигуристов мирового класса смогут оказать положительное влияние на Анастасию, и в будущем, выступая за сборную Китая, она получит первое место на и Чемпионате мира, и Олимпийских играх!