Нового тренера Медведевой впечатлила работа Тутберидзе

Новый тренер Медведевой впечатлен работой Тутберидзе

"Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?", — сказал Орсер.

По словам канадского специалиста, Медведева с уважением говорит о прошлой работе и бывшем тренерском штабе.