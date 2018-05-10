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Нового тренера Медведевой впечатлила работа Тутберидзе
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Новый тренер Медведевой впечатлен работой Тутберидзе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый тренер двукратной олимпийской чемпионки Евгении Медведевой Брайан Орсер оценил работу Этери Тутберидзе, бывшего наставника 18-летней спортсменки, сообщает "Советский спорт".
"Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?", — сказал Орсер.
По словам канадского специалиста, Медведева с уважением говорит о прошлой работе и бывшем тренерском штабе.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попросила журналистов не задавать ей вопросов об уходе Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.
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