Новый тренер Медведевой назвал цель фигуристки

Новый тренер назвал цель Медведевой

По словам канадского наставника, Медведева «влюблена в фигурное катание» и не хочет завершать карьеру.

Орсер признался, что его удивило предложение российской фигуристки о сотрудничестве. Медведева написала Орсеру СМС, а затем они встретились в Южной Корее. Он пояснил, что перед новой Олимпиадой «многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке».