Новый тренер Медведевой назвал цель фигуристки

Новый тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что целью спортсменки станут Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам канадского наставника, Медведева «влюблена в фигурное катание» и не хочет завершать карьеру.
Орсер признался, что его удивило предложение российской фигуристки о сотрудничестве. Медведева написала Орсеру СМС, а затем они встретились в Южной Корее. Он пояснил, что перед новой Олимпиадой «многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке».