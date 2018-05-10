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Новый тренер Медведевой назвал цель фигуристки
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Новый тренер назвал цель Медведевой 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что целью спортсменки станут Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам канадского наставника, Медведева «влюблена в фигурное катание» и не хочет завершать карьеру.
Орсер признался, что его удивило предложение российской фигуристки о сотрудничестве. Медведева написала Орсеру СМС, а затем они встретились в Южной Корее. Он пояснил, что перед новой Олимпиадой «многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке».
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