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Тренер Орсер: фигуристке Медведевой нужны перемены, ее цель — Олимпиада-2022
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Тренер Орсер: фигуристке Медведевой нужны перемены, ее цель — Олимпиада-2022 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Канадский тренер Брайан Орсер был удивлен предложением серебряного призера Олимпийских игр в Пхёнхчане Евгении Медведевой о сотрудничестве. Об этом Орсер рассказал ТАСС.
Медведева 7 мая объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с Орсером, спортсменка переедет в Канаду для работы под руководством специалиста.
"Сначала я был удивлен, когда мне поступило такое предложение от Жени, — сказал Орсер. — Однако, как известно, на старте нового олимпийского цикла многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке, так что решение Медведевой не является чем-то необычным. Нам еще предстоит друг друга узнать, но я понял главное — Женя влюблена в фигурное катание, она не хочет завершать карьеру, ее цель — Олимпийские игры 2022 года".
Орсер рассказал, что Медведева вышла с ним на связь по телефону. «Женя узнала мой номер у кого-то из знакомых или коллег и связалась со мной по телефону — написала текстовое сообщение. Она знала, что я буду в Южной Корее, где она участвовала в турнире. Мы договорились о встрече, где обсудим наше возможное сотрудничество; у нас состоялась приватная встреча, мы долго разговаривали».
Канадский специалист считает, что на Играх Медведева выступила отлично. "Алина Загитова, которая выиграла, также была изумительна и заслужила победу, и Женя, и Алина — обе выступали великолепно. Женя не допустила ошибок, она отлично выступила, но сейчас чувствует, что может делать еще больше".
Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года, 18-летняя спортсменка является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании). Россиянка дважды выигрывала чемпионаты мира, чемпионаты Европы и финальные этапы Гран-при.
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