Тренер Орсер: фигуристке Медведевой нужны перемены, ее цель — Олимпиада-2022

Медведева 7 мая объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе и начале сотрудничества с Орсером, спортсменка переедет в Канаду для работы под руководством специалиста.

"Сначала я был удивлен, когда мне поступило такое предложение от Жени, — сказал Орсер. — Однако, как известно, на старте нового олимпийского цикла многие фигуристы производят определенные перемены в своей подготовке, так что решение Медведевой не является чем-то необычным. Нам еще предстоит друг друга узнать, но я понял главное — Женя влюблена в фигурное катание, она не хочет завершать карьеру, ее цель — Олимпийские игры 2022 года".

Орсер рассказал, что Медведева вышла с ним на связь по телефону. «Женя узнала мой номер у кого-то из знакомых или коллег и связалась со мной по телефону — написала текстовое сообщение. Она знала, что я буду в Южной Корее, где она участвовала в турнире. Мы договорились о встрече, где обсудим наше возможное сотрудничество; у нас состоялась приватная встреча, мы долго разговаривали».

Канадский специалист считает, что на Играх Медведева выступила отлично. " Алина Загитова , которая выиграла, также была изумительна и заслужила победу, и Женя, и Алина — обе выступали великолепно. Женя не допустила ошибок, она отлично выступила, но сейчас чувствует, что может делать еще больше".

Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года, 18-летняя спортсменка является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании). Россиянка дважды выигрывала чемпионаты мира, чемпионаты Европы и финальные этапы Гран-при.