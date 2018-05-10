Ещё
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований 

Lenta.ru 4 часа назад
Вице-президент федерации фигурного катания США Самюэль Остер на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ИСУ) предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Его слова приводит «Бизнес Online».
>> Загитова продолжит сотрудничество с Тутберидзе
«Зрителям нужно взрослое катание, спортсменкам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию, привлекательность фигурного катания», — заявил Остер.
На Олимпийских играх в Пхенчхане победительницей стала 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. В 2014 году подопечная тренера Юлия Липницкая в возрасте 15 лет также выиграла золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях.
На данный момент в группе Тутберидзе также тренируются несовершеннолетние спортсменки. Среди них 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-при Алена Косторная.
Инициативу об изменении минимального возраста участников международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на конгрессе ИСУ, который пройдет в начале июня.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии94
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко похвалили за русский36
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко570
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину102
Медведев породил новый анекдот про Мутко497
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?75
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение