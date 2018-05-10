Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований

Вице-президент федерации фигурного катания США Самюэль Остер на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ИСУ) предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Его слова приводит «Бизнес Online».

«Зрителям нужно взрослое катание, спортсменкам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интерес к фигурному катанию, привлекательность фигурного катания», — заявил Остер.

На Олимпийских играх в Пхенчхане победительницей стала 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. В 2014 году подопечная тренера Юлия Липницкая в возрасте 15 лет также выиграла золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях.

На данный момент в группе Тутберидзе также тренируются несовершеннолетние спортсменки. Среди них 13-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и 14-летняя серебряная медалистка финала юношеского Гран-при Алена Косторная.

Инициативу об изменении минимального возраста участников международных соревнований на взрослом уровне предлагается утвердить на конгрессе ИСУ, который пройдет в начале июня.